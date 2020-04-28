شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط تقدر بحوالى 35 ألف متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أعمال الحصر والتدقيق للتعديات التى تمت بالردم على النيل، باستخدام الأقمار الصناعية، تركزها أمام العديد من واجهات القرى النيلية على فرع دمياط، وذلك إطار إهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بمتابعة كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل، لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات

وأوضح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أن مجري نهر النيل فرع دمياط تعرض لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث إختناقات بالمجري المائي للفرع علي نحو غير معهود .

وأضاف خالد ، في بيان صحفي أنه على الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية بدأت بناحية قرية سرنجا – مركز ميت غمر أسفرت عن إزالة ورفع كميات أتربة مردومه بالمسطح المائى قدرت بحوالى 35 ألف متر مكعب من مسطح تجاوز (8) أفدنه ، مؤكدا أنه تم التوجيه بالمرحلة الثانية لإزالة ورفع أعمال الردم بالمجري المائي تجاه قرية كفر سنباط مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية والتى اسفرت عن رفع كميات أتربة قدرت بحوالى 25 ألف متر مكعب بإجمالى مسطح (5) أفدنه.

الجدير بالذكر انه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والإستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على أن ما يتم إنما يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أى متعدى مهما كان حجم وعمر المخالفة وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات وإتخاذ كافة السبل القانونية .



ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (1)



ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (2)



ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (3)

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ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (4)



ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (5)



ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (6)



ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (7)



ازالة تعديات على نهر النيل فرع دمياط (8)



