شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الأفريقى يعقد أول اجتماع لأعضاء صندوق مواجهة كورونا بحضور وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أعضاء مجلس الصندوق الأفريقي لمواجهة كورونا أول اجتماع عن بعد عبر الفيديو بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي وترأس الاجتماع موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد و بحضور الثمانية مفوضين لمناقشة وبحث الاستعدادات لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة.

ومن جانبها أوضحت السفيرة نميرة نجم أن الاجتماع ركز علي تفعيل العمل داخل الصندوق ، و تقسيم العمل في المجلس الي مجموعات تختص بمهام محددة ، و قد دعت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة المصرية إلي الاتفاق علي توحيد طرق تحليل واكتشاف الفيروس في أفريقيا ، و تم تكليف مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية للعمل علي إيجاد مصادر التمويل للصندوق ، والعمل والتنسيق وتكثيف توحيد الرؤيا ووضع سياسات قارية موحدة لمواجهة الفيروس ومكافحة تفشي المرض في أفريقيا، وتوفير المعدات الطبية والخبرات اللازمة لمساعدة الدول الأكثر تضررا ، وجمع المعلومات اللازمة عن إمكانيات الدول وتحديد أولويات مساعدة الدول التي تعاني من نقص في إمكانيات الخدمات الطبية .

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حضر الإجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للصندوق الأفريقي، والذي تم تشكيله مؤخرا من ١٢ عضوا، السودانية أميرة الفاضل مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي ،ممثلان عن القطاع الخاص بنديكت أوكي أوراما ، منصور أحمد، رئيس جمعية المصنعين الأفريقيين وباولو جوميز من مبادرة رواد افريقيا المكونة من رجال أعمال ومسئولين أفارقة سابقين والمدير التنفيذى السابق للبنك الدولى

، ومحمد عوض من مصر عن منطقة شمال إفريقيا، ندوامب نجوكوي من جمهورية الكونغو عن منطقة وسط أفريقيا ، مارتن موغوانجا من كينيا عن منطقة شرق أفريقيا، البروفيسور وايزمان لومكيل نخلو من جنوب أفريقيا عن منطقة الجنوب الأفريقي ،عبد الله داف من مالي عن منطقة غرب أفريقيا .