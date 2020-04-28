شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بعد القليوبية والمنيا.. انتشار الخفافيش بمنزل مهجور فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، بلاغا من الأهالى ببندر طهطا يفيد انتشار كبير للخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة بحارة المركز، مع دخول وخروج كبير لها خلال أوقات النهار أو الليل، الأمر الذى سبب حالة من الهلع لأهالى بالمنطقة، خوفا من مهاجمة الخفافيش لهم، كما حدث بمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية .

من جانبه، أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن المنزل مكون من حوالى 3 طوابق تقريبا وهو مشيد منذ السبعينات أو قبل ذلك وهو مهجور بالكامل، ولا توجد به أى حياة الأمر الذى جعله مأوى للخفافيش التى تكاثرت بداخله بأعداد كبيرة، وبدأت تظهر بشكل ملحوظ بالمنطقة، الأمر الذى جعل سكان المنطقة يستغيثون بالوحدة المحلية من أجل التدخل والتعامل معها .

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه تم التواصل مع مالك المنزل، وتم التواصل مع الفرق الخاصة بأعمال الرش بإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وتم إرسال فرق المكافحة التى قامت بأعمال الرش للمنزل بالكامل بالمبيدات الخاصة فى مثل تلك الحالات، وتم إغلاق المنزل مرة أخرى وسوف يتم الولوج للمنزل اليوم مرة أخرى لمتابعة ما وصلت إليه أعمال الرش والتطهير للمنزل وهل نفقت الخفافيش من عدمه.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن الوحدة المحلية وضعت أكثر من خطة لمقاومة تلك الخفافيش والقضاء عليها، وأن هناك فرق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا،بالاشتراك مع الصحة والطب البيطرى والزراعة للمرور على كافة المنازل المهجورة والقديمة بنطاق المركز، للتأكد من خلوها الخفافيش، وفى حالة وجودها سوف يتم التعامل معها بشكلا فورى.

يذكر أن محافظتى القليوبية والمنيا، شهدتا ظهور عدد كبير من الخفافيش فى مدينتي شبين القناطر وسمالوط، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى شن حملات لمواجهة الخفافيش.

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