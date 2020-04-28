شكرا لقرائتكم خبر عن العبارة «القاهرة» تغادر «سفاجا» لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء، العبارة السريعة القاهرة ميناء سفاجا البحري البحري للقيام برحلة بحرية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي وعودتهم إلى مصر وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

فيما تلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إخطارا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية بعد مناشدة العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي أجهزة الدولة والحكومة والرئيس السيسي بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو 3 أسابيع أمام بوابات الميناء في ظروف إنسانية صعبة.

وحصلت «المصري اليوم» على خطاب موجه من اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري لوكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر بشأن موافقة وزير النقل على عودة العالقين المصريين.

وأكد العالقون لـ«المصري اليوم» أنهم يوافقون على الخضوع للحجر الصحي 14 يوما للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا وأكد العالقون أنهم حجزوا على إحدى العبارات للعودة إلى مصر إلا أن الرحلات البحرية توقفت وأنهم بعيشون مأساة إنسانية أمام بوابات ميناء ضبا السعودي ويريدون العودة لأسرهم.