شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي 5 ساعات عن مرسى علم للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هندسة كهرباء مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل، الثلاثاء، لصيانة اللوحة الرئيسية لمحطة المدينة، وذلك استعدادا لتوصيلها بمحطة المحولات.

كان اللواء واصف عدلي، رئيس المدينة قد تلقى إخطارا من هندسة كهرباء مرسى علم، يفيد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن فصل التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية ظهرا لصيانة لوحة المحطة الرئيسية استعدادا لربطها بمحطة المحولات.