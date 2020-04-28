إنفو جراف.. اعرف مواعيد صرف معاش مايو.. وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصراف الألي"ATM" اعتباراً من صباح الجمعة 1 مايو، فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.









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１- معاش 1000 جنيه فأقل يصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد أيام السبت والأحد (2-3) مايو １- معاش 1000 جنيه فأقل يصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد أيام السبت والأحد (2-3) مايو ٢- معاش من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يصرف أيام الاثنين والثلاثاء ( 4-5 ) مايو ٢- معاش من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يصرف أيام الاثنين والثلاثاء ( 4-5 ) مايو ٣- معاش من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه يصرف الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو ٣- معاش من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه يصرف الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو 4 – معاش أكثر من 3000 جنيه أومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرف بداية من يوم السبت 9 مايو 4 – معاش أكثر من 3000 جنيه أومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرف بداية من يوم السبت 9 مايو ٥- صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك 3 مايو ٥- صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك 3 مايو

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