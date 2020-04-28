شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كنسية: إصابة ثالث كاهن قبطي بكورونا بعد كاهني قنا ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر كنسية أن القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم قد أصيب بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا بعد أن خالط نجله حالة مصابة فقرر عزل نفسه دون أن تظهر عليه أية أعراض ثم تبين إيجابية التحليل اليوم.

يأتي ذلك بعد إصابة القمص بيشوي ناروز بقنا والقمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط وزوجته وولديه بالفيروس في منزله قبل عيد القيامة حيث تردد عليه إخوة الرب (الفقراء) في البيت للحصول على احتياجاتهم قبل العيد

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