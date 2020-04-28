مصادر كنسية: إصابة ثالث كاهن قبطي بكورونا بعد كاهني قنا ودمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر كنسية أن القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم قد أصيب بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا بعد أن خالط نجله حالة مصابة فقرر عزل نفسه دون أن تظهر عليه أية أعراض ثم تبين إيجابية التحليل اليوم.
يأتي ذلك بعد إصابة القمص بيشوي ناروز بقنا والقمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط وزوجته وولديه بالفيروس في منزله قبل عيد القيامة حيث تردد عليه إخوة الرب (الفقراء) في البيت للحصول على احتياجاتهم قبل العيد
كانت الكنيسة القبطية، قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.
كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء
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