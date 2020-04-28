إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. نصائح للتركيز فى العمل أثناء الصيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى سلسلة معلومة طبية فى رمضان، مجموعة نصائح للتركيز في العمل أثناء الصيام وهى التخطيط لعملك ليلاً وقسم العمل في أوقات تكون في أفضل تركيزك بعد الإفطار وقيلولة من النوم بعد الظهر مع ممارسة رياضة خفيفة مثل: المشى وترطيب الجسم بشرب الماء بعد الفطار، وفقاً لموقعي Healthline و InC. نصائح للتركيز في العمل أثناء الصيام: نصائح للتركيز في العمل أثناء الصيام: 1- خطط لليوم التالي وحدد أولوياتك في العمل 2- انجز مهام العمل الصعبة بعد الفطار. Advertisements 3- خذ قيلولة بعد الظهر لإعادة شحن طاقتك. 4- احرص علي تناول الماء بعد الإفطار لتعويض الصيام. 5- اذهب للمشي أو مارس رياضة خفيفة.

القيلولة

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