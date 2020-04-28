شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة فى المحافظات لمتابعة استعدادات الزراعات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحرى والقبلى التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة وما تم اتخاذه من اجراءات فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم .

أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أنه جارى تكثيف الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات مع التأكيد على الانتهاء من أعمال تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات حتى يتيسر توصيل المياه لنهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية إحتياجات المزارعين .

ووجه وزير الرى ، بضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

وإستعرض وكلاء الوزارة بالوجه البحري موقف زراعات الأرز وموقف حصاد محصول القمح، وتم التأكيد عل توفير بيان أسبوعي بالمساحات المنزرعة بالأرز وتوفير المياه اللازمة طبقا للمقننات المائية المطلوبة.

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وقال المهندس طارق عواد ، رئيس قطاع الرى أنه تم تشكيل 10 لجان للمرور على أعمال التطهيرات بالترع حتى يتسنى الانتهاء منها فى الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه التوجية بضرورة التأكد من جاهزية المحطات التابعة لأجهزة الوزارة وعمل الصيانات اللازمة لها وإستمرار التنسيق بين أجهزة الرى والصرف لتوفير الاحتياجات المائية للموسم الصيفى وإستمرار متابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المائية.

وفيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد covid 19.. فقد وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا والتأكيد على تخفيض القوى البشرية لــ 20% مع الاستفادة من كافة العاملين بالمرور على الترع والمصارف وكافة المجارى المائية ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم الدوري لجميع الوحدات والمباني التابعة للوزارة.

كما التأكيد على ضرورة مراعاة التأكيد على أفراد الأمن بأي وحدة تابعة للوزارة بمرافقة أي زائر أثناء تواجده بالمبنى لأي غرض حتى ينتهى من غرض زيارته.