شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ندرس مقترحات تجربة مواعيد غلق المحال بعد انتهاء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجربة الحالية فى هذا الشأن.

جاء ذلك اجتماع عقده اللواء محمود شعراوى بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة .

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وأكد شعراوى، أن دراسة المقترحات الجديدة الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم، سيأتى في ضوء إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً بحث الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظات فيما يخص انتظار السيارات بالشوارع ، وجدد شعراوى التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة كافة العقود الموقعة بين مختلف الأحياء فى القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لانتظار السيارات، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من بعض التجارب والأفكار التى نفذتها بعض المحافظات فيما يخص مشكلة الجراجات فى الشوارع الرئيسية والعمومية ومن بينها ما تم فى محافظة الدقهلية ، أو طرح المحاور والشوارع للمزاد أو الشركات الخاصة .

واستعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات فيما يخص تحصيل حقوق الدولة من كافة المواقف العشوائية ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية بالمواقف والتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور للتعامل بحسم مع المخالفين مع وضع خطة لاستبدالها بمواقف بأخرى رسمية.