شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تعدى على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بضرورة متابعة التعديات على كافة المجارى المائية بشكل مستمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإزالتها فى المهد ترسيخا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على أصول الدولة.

وقالت وزارة الموارد المائية والرى، أن قطاع حماية النيل أزال ما يزيد عن 52 ألف و600 مخالفة منذ بدء الحمله القوميه لإنقاذ نهر النيل التى أطلقتها الوزارة عام 2015، وإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره للحفاظ على القطاع التصميمى للنهر و القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

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يشار إلى أن قطاع حماية النيل رصد أعمال ردم فى النيل بمخلفات البناء لاحد رجال الأعمال داخل احدى الجزر النيلية بمركز ابو النمرس، وعلى الفور تم التصدى لها بالتنسيق مع شرطه المسطحات، خصمًا على المخالف نفسه، كما تم تنفيذ إزالة لأعمال ردم في محافظة الجيزة لأحد أعضاء مجلس النواب.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.