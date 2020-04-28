شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يراجع أعمال تأهيل الترع ورصد نوعية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى و الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، لمراجعة أعمال تأهيل الترع وعرض أعمال رصد نوعية المياه التى يقوم بها قطاع الرصد والخطة المستقبليه فى هذا الشأن.

واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكل الترع.

وأشار خالد إلى أنه تم عمل حصر مبدئى للترع المتعبه ذات القطاعات الصغيرة، من خلال مجموعات عمل مستمرة علي مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص.

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و أوضح خالد أن الهدف من تأهيل الترع المتعبة هو تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين .

وأضاف خالد أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الاعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لنحو 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان.

وأوضح أن أعمال التأهيل والتطوير للترع لها مردود واهمية قصوى حيث تعمل على ترشيد الاستخدامات المائية وتوفير تكاليف الصيانة بنسبة تتجاوز 75%؜ ويترتب عليها العمل على تحقيق عدالة توزيع المياه بين بدايات الترع ونهاياتها وكذلك تساعد علي حسم اي شكاوي اختناقات المياه في نهايات الترع بالاضافة الى تقليل التسرب والبخر والمساعدة علي تخفيض منسوب المياه السطحية.