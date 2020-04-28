شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تشارك فى مسابقة اتحاد الصناعات لطرح أفكار مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية فى مبادرة cairo designathon وهى مبادرة أطلقها عدد من المصممين والمبدعين لطرح أفكار جديدة لمواجهة فيروس كورونا ومحاولة الحد من تأثيره والتكيف معه، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يشارك في المبادرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان .

كما يستطيع المشاركين الاختيار من المجالات التالية للمشاركة وهي: تصميم مستلزمات منزلية تساعد على توفير فرص نظافة أفضل في ظل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أو تصاميم أماكن للتنزه بمواصفات معينة تتواكب مع طبيعة التهوية والحركة الداخلية فيها، أو تصميم اماكن تعليم، مثل فصول دراسية مفتوحة .

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ويجب على المشارك تقديم شرح لفكرته فى فقرة لاتتعدى عن 500 كلمة مع تقديم السيرة الذاتية، ثم يتم اختيار 100 مصمم من المتقدمين على 10 مجموعات، يليها عقد ورشة عمل اون لاين لكل مجموعة لمدة ثلاثة أيام ليتم تحويل الأفكار المختارة إلى تصميمات، ثم تعرض التصميمات التى تم اعدادها لكل مجموعة.

وتكون جوائز المسابقة كالتالي: المركز الأول يتم تصميم المنتج مجانا، اما المركز الثانى خصم 50% على تصميم المنتج، والمركز الثالث خصم 25% من تصميم المنتج.

وعلى جانب آخر،نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ندوة بعنوان "تحرير سيناء.. العطاء والانتماء" أون لاين، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء ومبادرة الكلية "خليك فى البيت"، وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

و حاضر فى الندوة أون لاين الدكتور محمد نور الدين إبراهيم نور الدين أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والحاصل على درجة التفوق العسكرى ، وحاصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى فى حرب أكتوبر من الرئيس الراحل أنور السادات، خبير ومستشار دولى بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.