شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة بقسم التغذية بالقومى للبحوث تكشف فوائد الصيام للمخ والذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شيماء السيد محمد ، الباحثة بقسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، أن شهر رمضان يأتى هذا العام متزامنا مع وجود وباء اجتاح العالم وهو فيروس كوفيد-19 المستجد وقد تسبب هذا الوباء في حصد الكثير من الارواح علي مستوي العالم.

وكشفت الدكتورة شيماء السيد بحسب نشرة صادرة عن المركز القومى للبحوث، فوائد الصيام على المخ والذاكرة و أفضل المواد الغذائية التي تساهم في تقوية الذاكره وتساهم أيضا في زيادة المناعه في ظل الظروف الحاليه، موضحة أن العديد من الأبحاث أظهرت ان الحرمان من الطعام أو الصيام لفترات محدده يحث المخ علي التركيز واليقظة، ولكن شرط الحصول على نوم كاف بالليل وطعام متوازن وأحد الأسباب التي قد تكون وراء ذلك هو زيادة إفراز مادة الأوريكسين مع الصيام Neuropeptide orexin known as hypocretin)) وتعتبر مادة الأوريكسين إحدى النواقل العصبية المهمة التي تفرز من مركز في المخ يعرف "بالمركز التحت المهادي" او (Hypothalamus) وهي مادة مهمة لتوازن النوم و(wakefulness)اليقظة.

وأوضحت الباحثة بالمركز القومى للبحوث أن الصوم فى رمضان هو نوع مميز من الصيام يعرف علمياً بالصوم النهاري المتقطع؛ وهو يختلف عن الصوم التجريبي الذي يمارس في بعض الأبحاث التي تدرس تأثير الصوم على الصحة، فالصائم في رمضان يمتنع عن الأكل والشرب في ساعات النهار فقط، ويتغير نظام أكله بشكل مفاجئ من النهار إلى الليل فتزداد عمليات الأيض والحرق الحراري خلال الليل،ةويعتقد الباحثون أن الصوم المتقطع وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة يسبب نوعاً من الإجهاد الخفيف على خلايا الجهاز العصبي، والتي بدورها تستجيب لهذا الإجهاد المعتدل من خلال تعزيز قدرتها على مقاومة إجهاد أشد.

وأكدت الدكتور شيماء السيد، أن الصيام يقلل من تدهور الخلايا العصبية المصاحب لتقدم العمر، والذى بدوره يجعلها أكثر عرضة لأمراض المخ والتي من أشهرها مرض الزهايمر والشلل الرعاش، وسبب مرض الزهايمر هو تراكم أنواع معينة من البروتينات مثل لويحات الأميلويد وبروتين تاو السام ((Tau protein والتي اظهرت الدراسات ان لها دور كبير في تدمير الذاكرة و مناطق الإدراك في المخ، ويعمل الصيام علي تطوير خلايا المخ لأنه يساعد الجسم في التخلص من السموم الموجودة في الخلايا والجزئيات التالفة والتي ترتبط بالإصابة بالأمراض العصبية، فالصيام قد يزيد من البروتين المعروف بـ BAG3 والذي يمنع تلف الخلايا العصبية عن طريق مساهمته في رفع كفاءة التنظيف الخلوي الذاتي للخلايا العصبيهselective autophagy من بروتين تاو السام.

كما أكدت الأبحاث أن هناك علاقة عكسية بين مستوي الأنسولين والذاكرة، أى كلما انخفض مستوي الأنسولين في الدم، وقلت السعرات الحرارية كلما كان هناك المزيد من التحسن في الذاكرة، كما أن زيادة الدهون فى الجسم ترتبط أيضاً بانخفاض القدرات العقلية، والسبب وراء ذلك انخفاض تدفق الدم إلي المخ مما يؤثر علي عمله، لافتة إلى أن الصيام يوفر دفعة قوية من الطاقة لإنجاز العمل وهذا لأن الجوع يسبب التركيز في الامر الذي نقوم بانجازه.

وأشارت إلى أن خبراء التغذية أكدوا هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مركبات غذائية تحمي خلايا المخ وتعزز من قدرتها على العمل، مما ينعكس في شكل تحسن ملحوظ في القدرة على التركيز واخري لزيادة المناعه ومنها:



الأفوكادو: هي غنيه بالدهون الأحادية الصحية والتي تحافظ علي ثبات مستويات السكر في الدم حيث يحتوي علي فيتامين ك والفولات ويساعد علي منع جلطات الدم فضلا عن تحسين الوظائف الإدراكية.

البنجر: النترات الطبيعية في البنجر تزيد من تدفق الدم إلي المخ مما يساعد علي تحسين الأداء العقلي .

بذور الكتان: من الخضروات التي تعد مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الألفا لينوليك ، وتعمل هذه الأحماض علي تنظيم عمل الدورة الدموية ولها تأثير جيد علي الذاكرة وخلايا المخ والاوعية الدموية. بمجرد إستهلاك كمية كافية من بذور الكتان تتمكن من تنشيط الذاكرة وعلاج النسيان.، أو حتي بمجرد تدليك الرأس بزيت بذور الكتان مرتين علي الأقل علي مدار الإسبوع لتحسين الذاكرة.

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المياه: من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تحسين وظائف المخ لأن الجفاف يؤثر علي عمل الذاكرة ويؤدي إلي ضعفها . و ذلك من خلال تناول 8 – 10أكواب ماء يوميا.

البروكلي: يحتوي علي مستويات عالية من فيتامين ك والكولين وهو من العناصر التي تحافظ علي الذاكره.

زيت اللوز: غني بالمواد المضادة للأكسدة وأحماض أوميغا 6 الدهنية، فيتامين ب6 وفيتامين هـ وهي مجموعة من العناصر التي تنشط الذاكرة.

ثمرة الجوز: (عين الجمل)، التي تشبه مخ الإنسان، لها قيمة غذائية عالية، حيث إنها غنية بأحماض الأوميغا-3 ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وهي تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية.

سمك السالمون: من الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا-3 التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة، لذلك ينصح بتناوله مرتين في الأسبوع.

صفار البيض له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العقلية للإنسان بشكل عام وخصوصاً فيما يتعلق بالذاكرة لاحتوائه على فيتامين ب12 الذي يقلل نسبة الحمض الاميني الهوموسيستين في الدم، وبالتالي التقليل من النسيان.

البروتين: ايضا يساعد على تحفيز الجسم على زيادة كريات الدم الحمراء، وإيصال الأكسجين إلى المخ، لذا فتناول الدجاج مرتين في الأسبوع، والأسماك مرة واحدة في الأسبوع، يحمي المخ من الأمراض.

البقوليات: تساعد على تنشيط المخ لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، و نسبة عالية من مادة الكولين التي ترسل إشارات لتحسين خلايا المخ، مثل العدس والفول والفاصولياء بجميع أنواعها.

الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والخبز الكامل أو الأسمر و الكينوا، لذا إذا أردت الحماية من الزهايمر أدخل الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي بحيث تكون 3 مرات يومياً.



وهناك بعض الخضروات والفاكهه المهمة لصحة الجهاز العصبي و المناعي مثل الكرنب والقرنبيط، والكوسا والقرع والطماطم والفلفل الرومي الاخضر والاحمر والفواكه الحمضيه والفراوله.