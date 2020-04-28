محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، يصرف حاليًا الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة وتصل إلى 57 مليونا و217 ألفاً و523 جنيها، لنحو 48 ألفا و968 عاملاً يعملون في 205 منشآت، متضررة من فيروس كورونا المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وأوضح الوزير، في بيان، أن أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات للمتضررين من كورونا وصل حتى الآن 3800 منشأة، وجار استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.
يذكر أن الحكومة أنشأت صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة عام 2002 بغرض مساندة المنشآت في الظروف الاقتصادية التي ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر بحد أدنى 600 جنيه.. بدء صرف إعانات العاملين في السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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