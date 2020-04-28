مواعيد صرف منحة الـ 500 جنيه وتأمين امتحانات الثانوية العامة.. تتصدر صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من موضوعات الشأن المحلي، بالإضافة إلى تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان والتي أكد خلالها أن هناك نحو 2.5 مليون مستفيد من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة.

فمن جانبها.. ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على المضي بخطوات حثيثة لتعويض الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.. لافتا إلى أن حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لا بد أن تتواصل وأن تستمر الدولة في عملها بصورة كبيرة وبذل كل الجهود للانتهاء من المشروعات القومية بأسرع وقت.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولة مدبولي التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات خدمية في عدة قطاعات بمحافظة القاهرة يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وخالد عبدالعال محافظ القاهرة.

بدورها، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إقامة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في توقيت واحد.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الوزارة سوف تتخذ إجراءات غير مسبوقة لتأمين طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية أثناء أدائهم للاختبارات في شهر يونيو القادم.

وأوضح أنه سيتم توزيع كمامات يوميا على الطلاب والمرافقين مع تركيب بوابات تعقيم أمامها واستعمال أجهزة كشف حراري وارتداء أكياس في القدمين وزيادة مسافات التباعد بين الطلاب في اللجان وتعقيم اللجان مرتين يوميا قبل وبعد الامتحانات.

كما سلطت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الضوء على حوار وزير القوى العاملة محمد سعفان مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير (أ ش أ) الذي أكد فيه أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد وصل إلى 2.5 مليون عامل وأن صرف الدفعة الأولى البالغ قيمتها 500 جنيه لكل عامل تستمر حتى العاشر من شهر مايو المقبل وذلك منعا للتزاحم.

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ونقلت الصحف الثلاث عن وزير القوى العاملة قوله إنه تم البدء في صرف الدفعة الأولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الحالي و تم استكمال مرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل الحالي وتستمر حتى 10 مايو المقبل في فروع البنك الزراعي المصري.. أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من السادس إلى العاشر من الشهر ذاته.. موضحا أن كل مستحق تصله رسالة نصية من (2030) على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

أما صحيفة (الأخبار) فأبرزت قرار وزارة الداخلية مد فترة المرحلة ال(12) من مبادرة (كلنا واحد) والتي أطلقتها الوزارة مطلع الشهر الحالي حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك لتوفير السلع للجمهور بـ18 سلسلة تجارية تضم 776 فرعا على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الموردين أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية.

فيما ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على جهود القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكرت الصحيفة أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانا بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية في محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد وحثتهم على البعد عن التزاحم واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والحماية الفردية.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتبارا من الجمعة القادمة، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

فيما ألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على لقاء الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية وخالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية ورئيسي هيئة النقل العام بالمحافظتين لبحث آخر مستجدات التعاون في مجال الأوتوبيسات الكهربائية.

وأشار العصار - خلال اللقاء - إلى تكليفات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبار أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.

واقتصاديا.. سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكد كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي موافقة الصندوق على الحزمة الشاملة من الدعم المالي لمصر وأنها سوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة وترسي الأساس لتعاف اقتصادي قوي ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية لدعم تحقيق النمو المستدام.