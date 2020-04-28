"سنة جواز انتهت بجثة متفحمة".. بنت العشرين قتلت زوجها في الهرم حرقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

365 يومًا فقط كانت عمر تلك الزيجة، مشكلات متكررة بين ذات الـ22 ربيعًا وزوجها الذي يبلغ من العمر 50 سنة، تقطعت معها السبل لاستمرار الحياة بينهما، قررت العشرينية كتابة الفصل الأخير لتلك القصة واختارت طريقة مأساوية على طريقة أفلام الإثارة والحركة ضاربة بحرمة الدم والشهر الكريم عرض الحائط، وأضرمت النيران في الشقة ولاذت بالهرب.

تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، كشفت تفاصيل جريمة مؤسفة سطرها دفتر محاضر قسم شرطة الهرم فجر أول أمس الأحد.

النوبتجية المسائية بالقسم المتاخم لأهرامات الجيزة، كانت على موعد مع بلاغ حريق ورد من شرطة النجدة والعثور على جثة شبه متفحمة داخل إحدى الغرف.

انطلق رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تفحم محتويات الشقة، ومصرع مالكها "50 سنة" اختناقًا بالأدخنة وتفحم الجثة جزئيًا واختفاء الزوجة.

فور إخطاراه بالواقعة، وجه المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، بتكثيف التحريات حول الزوجة وطبيعة علاقتها الزوجية بالمتوفى، وسؤال حارس العقار.

تحريات الرائد إسلام السيد والنقيب محمد سعودي معاوني مباحث الهرم، توصلت إلى وجود خلافات متكررة بين السيدة وزوجها، ووجود مشاهدات لها بترك العقار في توقيت متزامن لنشوب الحريق.

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بالعرض على العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، وجه بسرعة ضبط المشكو في حقها تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

وتمكنت قوة من ضبط المتهمة واقتيادها لديوان القسم، حاولت ذات الـ22 سنة إنكار معرفتها بالحريق، زاعمة تواجدها لدى أحد أقاربها تلك الليلة، قبل أن تدلي بالحقيقة لدى مواجهتها بالأدلة والتحريات.

أمام المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أقرت المتهمة بجريمتها قائلة: "أنا مراته التانية.. متجوزين من سنة.. طلبت منه نستقر في بلده في سوهاج ورفض.. خايف من مراته الأولى".. شارحة: "ولعت في الشقة ولميت حاجتي وهربت".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الدنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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