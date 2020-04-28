أخبار مصر | في اليوم العالمي.. تعرف على إجراءات مصر بشأن العمال خلال تفشيكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي.. تعرف على إجراءات مصر بشأن العمال خلال تفشيكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الإحصائيات العالمية، التي تختص بشئون العاملين، أن أكثر من 2.78 مليون عامل يتعرضون للوفاة سنويا، نتيجة للحوادث المهنية أو الأمراض المرتبطة داخل مراكز العمل، كما يوجد حوالي 374 مليون عامل يتعرضون لإصابات غير مميتة متعلقة بالعمل كل عام، ما يؤدي إلى أكثر من 4 أيام من الغياب عن العمل، ويؤثر على الحالة الاقتصادية والصحية للعامل.

وتهدف منظمة العمل الدولية إلى توعية دول العالم بالعواقب، التي تنتج بسبب الحوادث والإصابات والأمراض المتعلقة بالعمل، كما تحث على وضع خطة للحفاظ علي صحة وسلامة جميع العاملين على جدول الأعمال الدولي، لتحفيز ودعم الإجراءات العملية على جميع المستويات.

وتحيي منظمة العمل الدولية باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، اليوم الثلاثاء، والذي يوافق 28 ابريل من كل عام، ويحمل هذ العام 2020 "أوقفوا الجائحة"، حيث يركز على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل وخاصة جائحة كوفيد – 19.

وترصد "الخليج 365" أهم الإجراءات الوقائية التي اخذتها الحكومة المصرية للمحافظة على سلامة العمال في ظل تفشي كورونا:

تخفيض العمالة:

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في الموافق 15 مارس، قرار بتخفيض العمالة والعمل بالتناوب، وإعطاء إجازات لمن يعانون أمراضا مزمنة، مدة 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ولجأت بعض الشركات والمؤسسات لسياسية العمل داخل المنزل، وذلك لمواجهة انتشار الفيروس وحفاظا علي سلامة العمال.

منحة العمالة غير المنتظمة:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتخلفة، وجاءت المنحة بسبب المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وانقسمت المحنة إلى مرحلتين، وانتهت الوزارة من المرحلة الأولى.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الوزارة بدأت يوم السبت الماضي صرف المرحلة الثانية وتستمر إلى يوم الأربعاء المقبل، ويتم إرسال رسالة نصية إلى العامل المستحق للمنحة وتخلف عن الموعد الأول للصرف لظروف ما.

القطاع الخاص:

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القطاع الخاص، بالحفاظ على حقوق العمال داخل القطاعات الخاصة، وعدم فسخ عقود العمال، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.