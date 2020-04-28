شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 28 أبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، 4 اجتماعات منفصلة لاستكمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين. بكين.. يشارك عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني «وانغ يي» في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة (بريكس) والذي سيعقد عبر الفيديو برئاسة روسيا، لبحث تأثير فيروس كورونا على العلاقات الدولية، والجهود المنسقة لمواجهة التحديات العالمية. عواصم العالم.. تحيي منظمة العمل الدولية اليوم العالمي للسلامة والصحة والعمل؛ ويأتي احتفال هذا العام بعنوان «أوقفوا الجائحة: السلامة والصحة في مكان العمل تحفظ الأنفس»، حيث يركز على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل، ولا سيما جائحة كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,782

تعافي 1,236

وفيات 337

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