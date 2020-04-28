شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: إزالة 630 تعديًا على أراضي الدولة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن إجمالي الازالات التي تم تنفيذها لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغت 630 حالة بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى اليوم الاثنين، بالتنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة.

أوضح محافظ الغربية، إنه تم إزالة 182 مخالفة بناء على مساحة 27،403 مترا مربعا، وإزالة 350 حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة 18 فدان و16 قيراط و23 سهم، وإزالة 98 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 6850،5 متر مباني بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات التي تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا، وإزالتها على الفور.