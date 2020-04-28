شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تعديات محور ترعة الطوارئ بلغت 58 برجا سكنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال الإزالات بمحور الفريق العرابى، "ترعة الطوارئ سابقا"، تنقسم إلى قسمين أحدهما إزالة المناطق العشوائية "عشش شرق السكة الحديد" على مساحة 15 فدانا وبلغ عددها 140 تم إزالتها وتم تسكين 47 أسرة، ضمن مخطط تطوير العشوائيات.

وأضاف نائب محافظ القاهر لـ"الخليج 365"، أن القسم الآخر من الإزالات يتمثل فى المبانى المخالفة على محور ترعة الطوارئ، والبالغ عددها 58 تقريبا، موضحا أن هناك تعديات قديمة قدمت فى طلبات التقنين وتحول وضعهم لقانونى، وجزء آخر من المبانى تم إنشاؤها حديثا ويتم إزالتها بشكل يومى بمتابعة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ووجه صابر رسالة إلى المواطنين أن يساعدوا الدولة فى الحفاظ على البنية التحتية وعدم استغلال أزمة مواجهة فيروس كورونا، والقيام بأعمال بناء مخالف، محذرا من شراء الوحدات السكنية المخالفة، خاصة أن هناك حملات مستمرة لإزالتها بالكامل.

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وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، علما بأنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر، مؤكدًا أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى، موضحا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا فى المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.