مصر | جثة متفحمة وزوجة مختفية.. تفاصيل إضرام النيران داخل شقة الهرم

اختناق وجثة متفحمة وزوجة مختفية.. هكذا كان المشهد داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنشية، التابعة لحي الهرم، غربي الجيزة، بعد قيام ربة منزل بجمع متعلقاتها، وإضرام النيران في شقة الزوجية، لوجود خلافات بينها وبين المجني عليه، ما أسفر عن مقتل الزوج خنقًا، وتفحم جثته واحتراق الشقة.

واعترفت ربة المنزل العشرينية العمر بإضرام النيران في شقة الزوجية بعد جمعها متعلقاتها، بمنطقة الهرم، غربي الجيزة، بارتكابها الجريمة لوجود خلافات بينها وبين زوجها، موضحة: "مكنش عايز يسكني في البلد علشان أنا مراته الثانية".

وقالت المتهمة صاحبة الـ22 عامًا، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنها متزوجة من المجني عليه الخمسيني العمر منذ حوالي عام، وكانت تقيم رفقته بشقة بمنطقة المنشية نطاق قسم شرطة الهرم.

وأضافت المتهمة، أنها طلبت من المجني عليه، أن يتوجها إلى السكن في بلدته بإحدى محافظات الصعيد لكنه كان يرفض، لكونها الزوجة الثانية، معقبة: "كان خايف مراته الأولى تعرف"، مشيرة إلى أنهما زادت خلافاتهما خلال الفترة الأخيرة.

وواصلت المتهمة خلال التحقيقات بأنها انتظرت استغراق زوجها في النوم في ساعات متأخرة من الليل "بعد صلاة الخليج 365"، وجمعت متعلقاتها وأضرمت النيران في شقة الزوجية، وفرت هاربة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على ربة منزل لاتهامها بإضرام النيران في شقة الزوجية، مستغلة استغراق زوجها في النوم، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنشية، نطاق القسم.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد تفحم محتويات الشقة.

قوة أمنية من القسم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، انتقلت إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة قاطن الشقة خمسيني العمر، داخل احدى غرف الشقة ومتفحمة، وتبين عدم تواجد الزوجة، أو أي من متعلقاتها.

اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، شكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، ترأسه العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، وتوصلت جهوده إلى أن الزوجة المتهمة في ارتكاب الجريمة.

أُعدت مأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، وتمكنت من القبض على المتهمة، واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، لوجود خلافات زوجية بينها وبين المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه.