شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نموذج تفويض تمثيل الوسيلة الإعلامية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج تفويض تمثيل المؤسسة الإعلامية، سواء كانت جريدة أو موقع إلكترونى أو أى وسيلة إعلامية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن التفويض ملء عدد من البيانات، وهى الرقم القومى أو جواز سفر للشخص المفوض من المؤسسة الإعلامية أمام الهيئة، ورقم التليفون المحمول، والبريد الإلكترونى والعنوان الرسمى، وذلك فى تمثيبل ( مؤسسة / وسيلة / موقع ) قانونيا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا لقرارها رقم 23 لسنة 2019

وطلبت الهيئة الوطنية أن يرفق مع الطلب مستندات هى، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الخاص بالمفوض، والتوقيع بالأسم والوظيفة والمؤسسة التابع لها، ثم توقيع اسمه.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الإخطار الفورى للهيئة حال تغيير المفوض من المؤسسة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم تلقى طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات تغطية الانتخابات والاستفتاءات حتى 4 يونيو المقبل.

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وأصدرت الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2020 بمد المهلة المحددة لتلقى طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات تغطية الانتخابات والاستفتاءات حتى 4 / 6 / 2020 وذلك طبقا لأحكام القرار رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية.

وجاء فى نص قرار الهيئة أنه تقرر تمديد المهلة المحددة لتقديم طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات منظمات المجتمع المدنى وغيرها، والمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية ليكون فى موعد أقصاه 4 يونيو المقبل، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضحت الهيئة المستندات المطلوبة ونموذج التفويض لطباعتها واستيفاء البيانات وتقديمها، وذلك لمن يرغب، مع مراعاة أن التعامل مع الهيئة فى تقديم الطلب والمستندات واستلام التصاريح من خلال المفوض الرسمى فقط، حرصا على الجميع، وسيتواجد الموظف المختص بمقر الهيئة طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.