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10 أرقام هامة فى حجم استخدام الإنترنت خلال شهرى مارس وأبريل بعد أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد استخدام الإنتزنت زيادة كبيرة خلال شهرى مارس وأبريل نتيجة أزمة كورونا واعتماد الغالبية العظمى من المصريين على الإنترنت كوسيلة رئيسية فى التواصل الاجتماعى والعمل عن بعد والتعليم أيضا عن بعد وهو ما جعله وسيلة لا غنى عنها.

وأظهرت دراسات أعدتها وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات أرقام هامة فى هذا السياق تظهر حجم الاستخدام والتداول على المواقع المجتمعية والتى تم إرسالها للجنة الاتصالات بمجلس النواب.

ونرصد أبرز هذه الأرقام :

- وجود  50 مليون مستخدم للإنترنت الثابت فى مصر و ما يقرب من 39 مليون للإنترنت عبر الموبايل

- وصل حجم استهلاك الانترنت بين المواطنين إلي 89% فى ظل جائحة كورونا

- زيادة فارقة في استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة 87 %

- تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى 15 ساعة يوميا من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 ص خلال الاسبوع الثاني من أبريل مقارنه بعدد 7 ساعات فقط خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس.

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-  وصلت نسبة تصفح مواقع الانترنت (Web Browsing) بنسبة 131%

- زادت نسبة استخدام الفيس بوك لتصل لـ 151%

- زادت نسبة استخدام موقع تيك توك والذى يمثل وجهه مفضلة لمقاطع الفيديو لـ 194%

- زيادة استخدام المواقع التعليمية لتصل لـ 376 %

- زاد استخدام تطبيقات الألعاب علي شبكة الإنترنت بنسبة 96%

- زادت نسبة استخدام تطبيق الواتس آب لـ 34 %

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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