شكرا لقرائتكم خبر عن 555 مليار جنيه قيمة سداد القروض المستهدفة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " فى 3 مايو المقبل من خلال بدء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى مناقشتها واستعداد اللجان النوعية لمناقشة قطاعاتها. وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 555 مليار و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليار و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى. ونرصد تفاصيل هذا البند: Advertisements بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليار و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليار و876 مليون جنيه - منها 344 مليار و803 مليون جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليار و488 مليون جنيه لسداد القروض. - بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليار و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليار و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 555 مليار جنيه قيمة سداد القروض المستهدفة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.