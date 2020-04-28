شكرا لقرائتكم خبر عن التشغيل التجريبى لأكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل بدء التشغيل التجريبى لمشروع أكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية أنشأته وزارة النقل داخل ميناء الإسكندرية، وتقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع وسعته التخزينية. 1ـ مشروع الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية مقام على مساحة 15 ألف متر مسطح. 2ـ المشروع يتكون من 4 أداور (5 مستويات). 3ـ السعة التخزينية للجارج تصل إلى حوالي 3500 سيارة. Advertisements 4ـ الجراج متعدد الطوابق يخدم سيارات التخزين الجمركى والمنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلا . 5ـ الجراج نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة بتكلفة 407 ملايين جنيه. 6ـ المشروع جاء نظرا للطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الأسكندرية. 7ـ المشروع يتضمن جراج سيارات متعدد الطوابق تم تصميمه بأسلوب هندسي متطور طبقا لكود الجراجات المصرى. 8ـ يتكون من أربع طوابق بطاقة استيعابية 2800 سيارة بإجمالى مساحة تخزينية 60000 متر مربع وتم زيادته إلى خمس مستويات ليستوعب (3500 ) سيارة باجمالى مساحة 75000متر مربع.



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