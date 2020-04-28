الجريمة في 24 ساعة| تحرق زوجها في الهرم.. وكواليس 7 ساعات للسيطرة على حريق بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين سيدة تنهي حياة زوجها حرقًا، ومصرع أسرة وإصابة رضيع في انقلاب سيارة، وحريق مخزن أخشاب بالوراق، وسائق قتل زوجته بالخطأ في الشرقية.

- "ولعت في الشقة وهربت".. سيدة تنهي حياة زوجها حرقًا

أنهت ربة منزل حياة زوجها في منطقة الطوابق بحي الهرم، وأضرمت النار في محتويات عش الزوجية مستغلة خلود زوجها للنوم، وجمعت متعلقاتها ولاذت بالهرب قبل أن تكشف الشرطة المستور.

للتفاصيل اضغط الرابط

- كواليس 7 ساعات جابه خلالها 60 رجل إطفاء جحيم مخزن أخشاب بالوراق

الثالثة والنصف فجر الخميس الماضي، تجمع أفراد طاقم إطفاء النوبتجية المسائية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة -بمنطقة بين السرايات- استعدادا لأداء صلاة الفجر في طقوس معتادة لأفراد الإدارة الخدمية إلا أن جرس إنذار دوت أصداؤه تغير معه السيناريو المعد سلفا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ضبط سائق قتل زوجته بالخطأ في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من ضبط سائق "توكتوك"، متهم بقتل زوجته، بطلق ناري أثناء محاولته تنظيف "فرد خرطوش"، داخل منزلهما بقرية "بنايوس" التابعة لدائرة المركز.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة رضيع في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية

لقي ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب طفل رضيع، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ملاكي بترعة أمام قرية ميت عباد التابعة لمركز نبروة في محافظة الدقهلية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مصرع طفل في حريق بفعل ماس كهربائي في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، في حريق ضخم اندلع بسبب ماس كهربائي، في منزل بقرية حجازة بحري مركز قوص جنوبي محافظة قنا.

للتفاصيل اضغط الرابط

Advertisements

- بينهم طفلان.. 8 مصابين في تصادم سيارة بـ"نخلة" في أسيوط

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الإثنين، في تصادم سيارة ملاكي بنخلة على الطريق السريع بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنهما في حادث تصادم بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنهما، اليوم الاثنين، في حادث تصادم دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

للتفاصيل اضغط الرابط

- غرق طفل أثناء لهوه على حافة ترعة بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الاثنين، في ترعه أثناء لهوه على حافتها بناحية قرية أولاد سالم بحري دائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بالفيديو والصور- تصادم 8 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 6 أشخاص، ظهر اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروع وقع بين 8 سيارات أعلى كوبري أبو الخير بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

للتفاصيل اضغط الرابط

- أحدهم خدع مندوب تسويق.. ضبط تشكيل عصابي زور عملات ورقية بالشروق

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة قلدوا عملات نقدية وروجوها على عملائهم وبحيازتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مقلدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

​