"خايف من مراته الأولانية".. اعترفات المتهمة بحرق زوجها في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال التحقيق لأقوال ربة منزل متهمة بقتل زوجها بإضرام النيران في شقة الزوجية بمنطقة الهرم.

وقال المتهمة "22 سنة" إنها استغلت خلود المجني عليه "50 سنة" للنوم بعد الإفطار، وجمعت متعلقاتها من المنزل في وقت متأخر من الليل، وأضرمت النار في محتويات الشقة ثم لاذت بالهرب.

وعن سبب ارتكاب جريمتها، قالت الزوجة "مرضيش يسكني في البلد.. علشان أنا مراته التانية"، مشيرة إلى تعدد الخلفات بينهما خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها لارتكاب الواقعة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق بمنطقة الطوابق بالقرب من إحدى المدارس.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وعثروا على جثة شخص شبه متفحمة داخل غرفة النوم محكمة الغلق، فجرى استدعاء المباحث والنيابة العامة.

فورو وصوله، عمد المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، لفحص الشقة، ولاحظ اختفاء الزوجة مع تفحم محتويات الشقة بالكامل، وتواجد جثة الزوج بإحدى الغرف لتشير المعاينة الأولية إلى وجود شبهة جنائية وتتجه أصابع الاتهام إلى الزوجة.

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اختفاء الزوجة في ظروف غامضة عزز فرضية تورطها، ليوجه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتكثيف التحريات عنها بمشاركة فرقة الهرم بقيادة العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، والمقدم هشام بهجت.

تحريات الرائد إسلام السيد والنقيب محمود سعودي، معاوني مباحث الهرم، توصلت إلى أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها أضررمت النيران في محتويات الشقة ولاذت بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أشرف عليها المقدم محمد الصغير، من ضبط المشكو في حقها، التي بادرت بالإنكار قبل أن تقر بفعلتها بعد مواجهتها بالتحريات معللة السبب لوجود خلافات زوجية بينها وبين الضحية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد نبيل، مأمور قسم الهرم، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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