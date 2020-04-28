"ولعت في الشقة وهربت".. سيدة تنهي حياة زوجها حرقا في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهت ربة منزل حياة زوجها في منطقة الطوابق بحي الهرم، وأضرمت النار في محتويات عش الزوجية مستغلة خلود زوجها للنوم، وجمعت متعلقاتها ولاذت بالهرب قبل أن تكشف الشرطة المستور.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق بمنطقة الطوابق بالقرب من إحدى المدارس.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وعثروا على جثة شخص شبه متفحمة داخل غرفة النوم محكمة الغلق، فجرى استدعاء المباحث والنيابة العامة.

فورو وصوله، عمد المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، لفحص الشقة، ولاحظ اختفاء الزوجة مع تفحم محتويات الشقة بالكامل، وتواجد جثة الزوج بإحدى الغرف لتشير المعاينة الأولية إلى وجود شبهة جنائية وتتجه أصابع الاتهام إلى الزوجة.

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اختفاء الزوجة في ظروف غامضة عزز فرضية تورطها، ليوجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، بتكثيف التحريات عنها بمشاركة فرقة الهرم بقيادة المقدم هشام بهجت.

تحريات الرائد إسلام السيد معاون مباحث الهرم، توصلت إلى أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها أضررمت النيران في محتويات الشقة ولاذت بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أشرف عليها المقدم محمد الصغير، من ضبط المشكو في حقها، التي بادرت بالإنكار قبل أن تقر بفعلتها بعد مواجهتها بالتحريات معللة السبب لوجود خلافات زوجية بينها وبين الضحية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد نبيل، مأمور قسم الهرم، إلى النيابة العامة للتحقيق.