شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدتين بـ«كورونا» في «عزل كفر الدوار».. وتشييع جثمان ثالثة بـ«أبو حمص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى كفر الدوار العام لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد حالتي وفاة لسيدتين متأثرتين بإصابتهما بمرض «كوفيد 19»، وفقًا للدكتور عبدالفتاح اللافي، استشاري الأمراض الصدرية.

وفي مركز أبوحمص، شيع عدد من أهالي قرية «جمالصو» التابعة للمركز جثمان سيدة متوفاة في مستشفى بلطيم لعزل المصابين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد حسن من قرية على حبيب المجاورة لقرية المتوفاة إن عدد بسيط من أسرة المتوفاة وجيرانها شاركوا في إقامة صلاة الجنازة، مشيرًا إلى أنها تبلغ 74 سنة، وكانت تعانى من أمراض مزمنة، وتم دفنها مساء الاثنين في مقابر قرية على حبيب.

من جهة أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بعملية تعقيم وتطهير قرية جمالصو مسقط رأس المتوفاة ومقابر قرية على حبيب المجاورة، وأشرف عليها سعد الله رشوان، رئيس المدينة، وتم تسليم البدلة الوقائية لأحد الأشخاص من العاملين بالإدارة الصحية لإتمام عملية دفن الجثمان.