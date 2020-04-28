شكرا لقرائتكم خبر عن 44 مليار و240 مليون جنيه مزايا تأمينية للعاملين بموازنة 20/ 21..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المخصص لبند المزايا التامينية بالباب الأول الأجور بالموازنة العامة للدولة لعام 20/21 نحو 44 مليار و240 مليون جنيه و600 ألف جنيه، وتم توزيع تلك المخصصات كالتالى: - 1- التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ومخصص له نحو 27 مليار و167 مليون و500 ألف جنيه 2- حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافآت ومخصص له نحو مليار و396 مليون و800 ألف جنيه 3- تكاليف مساهمة الحكومة فى التامين على العاملات فى إجازة لرعاية أطفالهن ومخصص له نحو 611 مليون و500 ألف جنيه Advertisements 4- التأمين ضد المرض ومخصص له نحو 5 مليار و321 مليون 400 ألف جنيه 5- التأمين ضد المرض "التأمين الصحى" ومخصص له نحو 89 مليون و700 ألف جنيه 6-التأمين ضد إصابة العمل " التأمين الصحى ومخصص له 40 مليون و500 ألف جنيه يذكر أن وزير المالية ألقى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الخطة فى مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 44 مليار و240 مليون جنيه مزايا تأمينية للعاملين بموازنة 20/ 21..اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.