شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عزل أسيوط تحتفل بخروج ٣ حالات جديدة من المتعافين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بشفاء وخروج 3 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين، من محافظتي البحر الأحمر وبني سويف.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى ابوتيج للعزل، على الاحتفال بشفاء الـ3 حالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وشارك في الاحتفال الدكتور أحمد سيد موسي، مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد فوزي، مدير إدارة الجودة ووحدة الرقابة الداخلية لقطاع الصحة بأسيوط، والدكتورة شرين عبدالواحد، رئيس فريق مكافحه العدوى بمستشفى العزل، ومحمود الجمل و على حامد أعضاء فريق مكافحة العدوى وعدد من الأطباء والتمريض.

وأثني الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بابوتيج، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.

مستشفي العزل بأبو تيج

مستشفي العزل بأبو تيج