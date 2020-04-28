شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف تؤمن التعليم لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك إجراءات صحية سيتم تطبيقها لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل تطبيق الإجراءات الوقائية داخل اللجان.

ـ كيف يتم تحقيق التباعد بين طلاب الثانوية العامة داخل اللجان؟

ـ التباعد بين طلاب الثانوية العامة والدبلومات يتم من خلال توزيع الطلاب على اللجان بشكل أكبر بواقع 14 طالبا فى كل لجنة فرعية.

ـ ما هى الاجراءات التى يتم تطبيقها فى اللجان؟

ـ سيتم تعقيم اللجان الفرعية بشكل مستمر قبل كل امتحان وبعد انتهاء الامتحان على مستوى الجمهورية.

ـ ما هو الإجراء الذى يتم تطبيقه على الطلاب؟

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ـ سوف تسلم الوزارة الطلاب جاونتات وكمامات وأيضا رداء قدم.

ـ ما هو الإجراء الصحى المقرر تطبيقه على الطلاب؟

ـ سيتم توفير كواشف حرارة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان.

ـ كيف يتم الكشف على الطلاب خلال دخولهم اللجان؟

ـ سيتم توفير بوابات جار تصنيعها توضع أمام اللجان لدخول الطلاب وقياس درجة حرارتهم.

ـ تعتبر الاجراءات الصحية التى تقوم الوزارة بتطبيقها من أهم الضوابط التى تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لأن صحة الطلاب والحفاظ عليها من أهم الخطوات التى تحرص عليها الوزارة والدولة بشكل عام فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.