شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": استخراج بطاقة بدل تالف وفاقد بـ"دعم مصر" لمن لديه رقم محمول مسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا، أن إتاحة خدمة استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد أو التالف إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، لمن لديه رقم محمول باسمه ومسجل على الموقع.

وأوضح مستشار وزير التموين فى تصريحات لليوم السابع، أن ذلك يتم للتأكد من أن الذي يقوم بالخدمة إلكترونيا هو صاحب البطاقة نفسه لأنه في حالة ضياع البطاقة من صاحبها يستطيع أي شخص الدخول على موقع" دعم مصر" لتسجيل طلب بدل فاقد مما يجعل البطاقة الأولى تتعرض للتوقف، ولذلك حرصت الوزارة على تقديم هذه الخدمة لمن له رقم محمول ومسجل باسمه.

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كان الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".



وأشار إلى أنه يتم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيًا ولمرة واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيهًا قيمة الحوالة وفقا لتكلفة انتاج الرغيف المسجلة على النظام.



وأوضح التوجيه الوزارى يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.