شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لم أفكر أبدا فى تغيير موعد الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه "لم يفكر أبدًا" في تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر، على الرغم من اقتراح نائب الرئيس السابق بايدن بأن ترامب سيحاول التأجيل.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان قد فكر في مثل هذه الخطوة، إنه لم يفكر قط في تغيير موعد الانتخابات.

وأضاف ترامب أيضًا أن بايدن لم يقل أبدًا أنه سيحاول تأجيل الانتخابات - على الرغم من قول بايدن هذه الكلمات بالضبط خلال حملة لجمع التبرعات الافتراضية الأسبوع الماضي ، وفقًا لتقرير لسى إن إن.

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وقال بايدن خلال المكالمة الهاتفية: "ضع علامة على كلماتي: أعتقد أنه سيحاول إبطال الانتخابات بطريقة ما، والتوصل إلى أساس منطقي لماذا لا يمكن إجراؤها".

وقال شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه لا يمكن لترامب أن يغير من جانب واحد تاريخ الانتخابات في نوفمبر، حيث تم وضعه في القانون بموجب قانون اتحادي، وسيتعين على الكونجرس الموافقة على مثل هذه الخطوة.

ومع ذلك ، لم يمنع ذلك بعض الديمقراطيين من القلق من أنه سيحاول القيام بذلك ، وسأل الناخبون المجال الكبير السابق لمرشحي الرئاسة الديمقراطيين عما إذا كان لديهم مخاوف من أن ترامب سيحاول تأجيل الانتخابات أو يرفض ترك منصبه إذا هُزم في نوفمبر.