أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. مستشفى الصحة النفسية تخاطب النائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمى" الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة لأول مرة تساوى الإصابات والوفيات اليومية بكورونا عند 5.9%.. اعرف التفاصيل التعليم: مناقشة طلاب المدارس الفنية فى مشاريع الأبحاث وإجراء امتحان عملى لهم الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة من إيجابى لسلبى لكورونا لــ1602 حالة الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ1236 وخروجهم من مستشفيات العزل صور.. شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا الأوقاف تفوض مديرى المديريات بإصدار تصاريح إذاعة قرآن المغرب والفجر وزير الأوقاف: رمضان شهر الجود والكرم وإطعام الطعام تعرف على الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك Advertisements وزير القوى العاملة: صرف 57 مليون جنيه لـ 48 ألف عامل بقطاع السياحة الهجرة: اجتماع لخبراء مصر بالخارج بـ"الفيديو كونفرانس" لدعم تجربة التعليم عن بُعد شيخ الأزهر: الصبر على البلاء ضرورة دينية ودنيوية تقود العبد إلى الجنة الحلقة الرابعة .."النبى والوطن".. كيف شارك الرسول فى بناء الكعبة والنهوض بمكة التعليم تعلن أكواد الاختبارات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التضامن: صرف معاشات شهر مايو من خلال ماكينات الصرف الآلى الجمعة صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى دراما رمضان نقابة الأطباء: إرجاء تحويل بنى سويف التخصصى لمستشفى عزل لعدم جاهزيتها دار الإفتاء: العمالة اليومية أولى بالصدقات بعد إلغاء موائد الرحمن.. فيديو

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