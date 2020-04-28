شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لدى فكرة جيدة عن صحة رئيس كوريا الشمالية ولا يمكننى التحدث عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لا يستطيع أن يكشف عن أى معلومات حول صحة كيم جونج أون، والتي كانت موضوع شائعات وتكهنات في الأيام الأخيرة.
سُئل ترامب عما إذا كان لديه أي معلومات حول صحة كيم جونغ أون ،
وسئل فى المؤتمر اليومى عن ذلك فرد قائلا "لا أستطيع ان اقول لكم بالضبط. نعم ، لدي فكرة جيدة جدًا ولكن لا يمكنني التحدث عنها الآن ".
وأكد أنه لا يعرف مكانه مشددا "لا أحد يعرف مكان كيم جونج أون".
وأخبر ترامب الصحفيين أنه "من المحتمل أن" يُسمع عن حالته "في المستقبل غير البعيد".
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