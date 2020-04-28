كبائن تعقيم وسجاد وقطع موفرة للمياه.. 7 إجراءات للأوقاف قبل فتح المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الأوقاف، فى تنفيذ عددا من الإجراءات داخل المساجد، مؤكدة فى الوقت ذاته عدم صحة الشائعات المنتشرة حول فتح المساجد أمام المصلين للصلاة يوم الجمعة المقبل.
”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية توجيهات وزير الأوقاف التى ستتم فى المساجد فى مرحلة ما بعد الغلق:
1- استخدام قطع المياه الموفرة فى المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
2- تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد.
3- تجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد.
4- تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.
5- متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.
6 - وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.
7 - تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.
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