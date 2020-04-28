شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار إطلاق سيارات مجهزة ومحملة بالسلع الغذائية واللحوم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى مديرية التموين بمحافظة الجيزة، إطلاق سيارات مجهزة ومحملة بالسلع الغذائية اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، بجانب متابعة انتظام آليات عمل المخابز لإنتاج الخبر المدعم فى إطار حرص الوزارة للتخفيف عن المواطنين.

وأكدت الوزارة، توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما يتم مد هذه المنافذ بالسلع أول بأول لتلبية احتياجات المواطن بكافة المنتجات الغذائية.

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وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

وشدد المصيلحى، على أن كل السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.