تجديد تكليف رفيق القاضي بمنصب مدير المكتب الفني لوزير الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد تكليف ارفيق إبراهيم أبو المجد القاضي مديرًا عامًا للمكتب الفني للوزير.

ويعد رفيق القاضي أحد أكفأ شباب وزارة الأوقاف، ومشهود له بالكفاءة وإنجاز جميع المهام التي تسند إليه بمنتهى الدقة والسرعة، ويتمتع بعلاقات طيبة مع جميع العاملين بالوزارة، رغم صغر سنه.

وتولى رفيق القاضي مناصب عدة بوزارة الأوقاف، أبرزها مدير مكتب رئيس القطاع الديني، عضوا بالمكتب الفني للوزير، مديرا للتنسيق بين الأجهزة السيادية، ومؤخراً مديرا للمكتب الفني للوزير.



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