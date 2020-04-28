محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن ما بثته بعض الفضائيات العربية عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف من المرتزقة للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 بينهم مجموعة غير سورية، دليل قاطع على استمرار السياسيات الإرهابية التي يقوم بها النظام التركي في داخل الأراضي الليبية.
وطالب علي في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولي بأسره بصفة عامة، ومن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية بصفة خاصة، سرعة التدخل لوقف الممارسات الإرهابية للنظام التركي داخل الأراضي الليبية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة إرهابيي ومرتزقة أردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يطالب بمواجهة تجنيد تركيا لـ10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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