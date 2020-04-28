"فرش وكبائن تعقيم".. الأوقاف: 6 إجراءات تمهيدًا لفتح المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كشفت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، حقيقية الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فتح المساجد، وإنهاء تعليق صلوات الجمع والجماعات، الجمعة المقبلة.

وقالت غرفة العمليات في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، فالمساجد مغلقة والصلوات معلقة، إلى حين انتهاء الأزمة.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر تعليماته للمجموعة الوطنية للاستثمارات بتصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد، بعد فتحها وعودة الصلوات مرة أخرى.

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ولفتت غرفة العمليات، وزير الأوقاف وجه بتخصيص 100 مليون جنيه لصيانة وفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش العدد الأكبر منها.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.

وأشارت إلى أن وزير الأوقاف، كلف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل المجلس، لمتابعة هذه التكليفات على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على الوزير.