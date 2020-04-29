شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتغزل في الكنافة و«القطايف» وفوازير رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين بشهر رمضان المبارك، مؤكدا أن فوازير رمضان كانت تساعد على إعمال العقل وكان يحبها في هذا الشهر.

أضاف «تواضروس»، خلال لقائه مع برنامج «راي عام» على فضائية «تن»، مساء الأربعاء، أنه «يحب الكنافة والقطايف»، معقبا: «مشهد صنع الكنافة البلدي كان يثير إعجابي وأنا صغير».

وأكد أن أسرته كانت علاقتها طيبة بجيرانهم المسلمين، وكانت والدته تعد الطعام لجيراننا المسلمين في شهر رمضان.

من جهة أخرى، قال قداسة البابا إن سيناء هي بمثابة الكنز لمصر رغم أنها أهملت لسنوات عديدة رغم أهميتها الاقتصادية والسياحية.

أضاف «تواضروس» أن المشروعات الأخيرة في سيناء ستجذب مزيدا من الاستثمارات، مؤكدا أن سيناء منطقة ساحرة بتاريخها وطبيعتها.

وأكد البابا أن مصر هي أرض بركة ومصدر هذه البركة موقع مصر الجغرافي، ولها خصوصيتها كأنها لوحة مرسومة بشكل جميل تتضمن نهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط.

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