أخبار مصر | تحذير شديد اللهجة من وزير التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحذير شديد اللهجة من وزير التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توضيحًا مهما بشأن المواعيد المعلنة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال الوزير في تصريحات صحفية له عبر جروب "تمرد معلمي مصر": "الفترة المعلنة لمجموعة محافظات هي الفترة المتاح خلالها الدخول على الامتحان من هذه المحافظة ويبدأ العد منذ بدء الدخول".

وأضاف الوزير أن "أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات".

إعلان جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وتنقسم المحافظات إلي مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا.

ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا (القاهرة.. الجيزة.. الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء).

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المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا (الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح).