أخبار مصر | تصريحات مهمة لـ"الصحة العالمية" بشأن مناعة المتعافين من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مهمة لـ"الصحة العالمية" بشأن مناعة المتعافين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن تطور المناعة لدى المتعافين من فيروس (كورونا) أمر ممكن.
وقالت المنظمة بحسب فضائية "روسيا اليوم": إن درجة فعالية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن.
وذكرت المنظمة على لسان المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه "كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة، ونحن نحاول فهم ما يعني هذا الأمر، لا توجد حاليًا أي دراسات تؤكد الربط بين وجود الأجسام المضادة وتطوير المناعة".
وتابعت ماريا فان كيرخوف، أنه "لذلك لا يمكننا القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى تطور المناعة، ومع ذلك نتوقع أن يحصل الأشخاص الذين تعافوا من (COVID-19) على مستوى معين من الحماية، لكننا لا نعرف الآن مدى قوة هذه الحماية، وهل يتم تطويرها لدى جميع المصابين، وما مدة استمرارها".
وأوردت أنه بعد مرور 4 أشهر من بدء الجائحة، لا نستطيع القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى المناعة.
وواصلت أنه "تأكدنا أنه لا توجد حالياً أدلة في هذا المجال، ولا يشير إلى أن تطوير المناعة لا يحدث، بل يشير ببساطة إلى أن هذه الدراسات لم يتم إجراؤها بعد، وفيروس (كورونا) المستجد لا يزال مستقرًا بشكل عام، ولا يشهد طفرات كبيرة".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة و20 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.