أخبار مصر | تصريحات مهمة لـ"الصحة العالمية" بشأن مناعة المتعافين من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مهمة لـ"الصحة العالمية" بشأن مناعة المتعافين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن تطور المناعة لدى المتعافين من فيروس (كورونا) أمر ممكن.

وقالت المنظمة بحسب فضائية "روسيا اليوم": إن درجة فعالية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن.

وذكرت المنظمة على لسان المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه "كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة، ونحن نحاول فهم ما يعني هذا الأمر، لا توجد حاليًا أي دراسات تؤكد الربط بين وجود الأجسام المضادة وتطوير المناعة".

وتابعت ماريا فان كيرخوف، أنه "لذلك لا يمكننا القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى تطور المناعة، ومع ذلك نتوقع أن يحصل الأشخاص الذين تعافوا من (COVID-19) على مستوى معين من الحماية، لكننا لا نعرف الآن مدى قوة هذه الحماية، وهل يتم تطويرها لدى جميع المصابين، وما مدة استمرارها".

وأوردت أنه بعد مرور 4 أشهر من بدء الجائحة، لا نستطيع القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى المناعة.

وواصلت أنه "تأكدنا أنه لا توجد حالياً أدلة في هذا المجال، ولا يشير إلى أن تطوير المناعة لا يحدث، بل يشير ببساطة إلى أن هذه الدراسات لم يتم إجراؤها بعد، وفيروس (كورونا) المستجد لا يزال مستقرًا بشكل عام، ولا يشهد طفرات كبيرة".