مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" : الدفع ب 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق دام لـ7 ساعات في الوراق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" : الدفع ب 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق دام لـ7 ساعات في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مجلس الدولة يؤيد إلزام شركة أدوية بتعديل اسم "كريم شمس" لتشابهه مع آخر مستورد

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرار اللجنة الفنية لتسجيل المستلزمات الطبية بإلزام إحدى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل تعديل اسم منتج تجميل "حماية من الشمس"، لوجود منتج مستورد يحمل اسم مشابه لهدا المنتج، ورفضت المحكمة دعوى الشركة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جحيم الخليج 365".. 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق دام لـ7 ساعات في الوراق

حالة من الخوف والفزع انتابت أهالي منطقة القومية العربية، التابعة لحي الوراق، شمال الجيزة، فور تصاعد ألسنة لهب، يتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض مستخدمة كـ"مخزن أخشاب"، على مساحة نصف فدان تقريبا، أسفل الطريق الدائري، واستمر لـ7 ساعات، وسط ذهول سكان المنطقة والمارة بالشارع.

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النيابة تطلب تحريات ملابسات العثور على طفل غريق بالصف

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم، تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن غرق طفل بنهر النيل في الصف، يدعي "ك. أ"، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الشهود، الذين رووا تفاصيل سقوط الطفل في نهر النيل، ومحاولة إنقاذه من جانب الأهالي والتي بائت بالفشل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا