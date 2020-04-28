مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" : الدفع ب 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق دام لـ7 ساعات في الوراق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" : الدفع ب 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق دام لـ7 ساعات في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مجلس الدولة يؤيد إلزام شركة أدوية بتعديل اسم "كريم شمس" لتشابهه مع آخر مستورد
أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرار اللجنة الفنية لتسجيل المستلزمات الطبية بإلزام إحدى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل تعديل اسم منتج تجميل "حماية من الشمس"، لوجود منتج مستورد يحمل اسم مشابه لهدا المنتج، ورفضت المحكمة دعوى الشركة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
جحيم الخليج 365".. 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق دام لـ7 ساعات في الوراق
حالة من الخوف والفزع انتابت أهالي منطقة القومية العربية، التابعة لحي الوراق، شمال الجيزة، فور تصاعد ألسنة لهب، يتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض مستخدمة كـ"مخزن أخشاب"، على مساحة نصف فدان تقريبا، أسفل الطريق الدائري، واستمر لـ7 ساعات، وسط ذهول سكان المنطقة والمارة بالشارع.
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النيابة تطلب تحريات ملابسات العثور على طفل غريق بالصف
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم، تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن غرق طفل بنهر النيل في الصف، يدعي "ك. أ"، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الشهود، الذين رووا تفاصيل سقوط الطفل في نهر النيل، ومحاولة إنقاذه من جانب الأهالي والتي بائت بالفشل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس تاجر مخدرات لحيازته على مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تواصل المرحلة الـ12 من مبادرة "كلنا واحد" (صور)
واصلت مديريات الأمن، فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد)، والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل "2 في الصندوق"
تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق؛ لتعمده الإساءة والتطاول وتحقير عمال النظافة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا