شكرا لقرائتكم خبر عن أم ترافق طفلها المصاب «بالتوحد» فى «عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للحجر الصحى، تراها ترتدى الملابس الواقية كالمرضى، لكن ليست مريضة، وتتعاطى نفس الأدوية التى يتعاطاها الطاقم الطبى للوقاية مثل الكلوروكين، وليست عضواً فى الطاقم الطبى، فقط أم ترافق ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، مريض بالتوحد ومصاب بفيروس كورونا المستجد.

الدكتور محمد عبادى، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، قال إنه تم اكتشاف إصابة الطفل باعتباره من المخالطين لوالده وجده المحتجزين فى مستشفى العجمى للعلاج من الفيروس، وأن والدته لم تصب. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «توجد صعوبة تصل لدرجة الاستحالة فى احتجاز طفل مصاب بالتوحد فى هذه السن بمفرده فى غرفة، وعندما أتت الأم تم التنبيه عليها باتخاذ الإجراءات الوقائية وكيفية ارتداء الماسك، وطريقة التعامل مع نجلها، وإعطائها كمية من المطهرات تستخدمها فى الغرفة التى كانت تقيم فيها مع نجلها بمفردهما».

ويوضح رئيس قسم الأطفال أن الطفل المصاب بالتوحد تواصله مع المجتمع المحيط بسيط، ودائمًا منطوٍ ولا يرغب فى الحديث مع من حوله، ولا ينصت أو ينتبه لمن حوله جيدًا، وتوجد صعوبة كبيرة فى أن تكتسب ثقته، كما أن نهره أو تنبيهه عن طريق الصوت العالى لا يلقى منه استجابة، وعلى المتعامل معه سواء طبيبا أو ممرضا أو مرافقا أن يجتذبه عاطفيًا أولاً. ويؤكد «عبادى» أن مشهد الملابس والقناع الذى يرتديه أفراد الطاقم الطبى كان صعبًا على الأطفال العاديين، ولكنه بالطبع كان أشد صعوبة على «طفل التوحد»، موضحًا أنه عمد إلى الاقتراب منه إلى حد ما ومداعبته، لكن إهداءه لعبة جعل بينهما ثقة أكبر، وفرح الطفل بها جدًا، حتى إنه كان يرفض تناول الطعام، ولكن استجاب بعد تحفيزه بالحصول على لعبة.

وأضاف أن صغر سن الطفل ومرضه يجعله يأخذ وقتًا أطول فى التعامل مقارنة بباقى الأطفال الذين يتم علاجهم من الفيروس، مشيرًا إلى وجود 10 أطفال تحت سن 10 سنوات، وأنه طلب من الممرضات أن يقتربن من الطفل أكثر مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة باعتبار الطفل المصاب بالتوحد فى هذه الظروف يحتاج تعاطفا أكثر.