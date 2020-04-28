شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش آثار «كوفيد١٩» الاجتماعية والاقتصادية مع «منظمة الأغذية والزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) فى مصر، خلال تقنية الفيديو كونفرنس، فى إطار رئاسة وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة FAO مجموعة العمل المتعلقة بالبيئة والاستدامة تحت مظلة إطار شراكة الأمم المتحدة ٢٠١٨/ ٢٠٢٠، حيث تم مناقشة خطة الاستجابة لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الحادة (SERP) لفيروس كورونا المستجد «Covid -19».

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الخطة تعد من ضمن مقترحات ومشاورات الأمم المتحدة الثنائية والمشتركة مع النظراء الوطنيين والمجلس القومى للمرأة ووزارة الزراعة حيث تضمنت المناقشات ما بين استهداف تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية التى تسخر قنوات الحماية الاجتماعية القائمة بسبب تأثر مصادر رزق معظم هذه المجموعات ولضمان استمرار الخدمات الأساسية الجيدة بما فى ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وفِى الوقت نفسه يتضمن دعما موجها لقطاعات محدودة لضمان أولئك الذين تكون وظائفهم معرضة للخطر والشركات التى تواجه الإغلاق يمكن أن تستمر فى الصدمات.

وتحتوى الخطة على ٤ ركائز رئيسية وهى: الازدهار، الشعب، المرأة، الكوكب، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمى يضمن حقوقهم، كما أشارت إلى أهمية تعزيز دور المرأة فى العمل البيئى ولاسيما فى مجال المحميات الطبيعية حيث يوجد بعض السيدات التى تعمل منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية.

وشددت على ضرورة العمل على مساعدتهم فى عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت بسبب الظروف الحالية، مؤكدة أن تغير المناخ يعتبر حقيقة واقعة ويحتاج للعمل الجماعى وليس فقط اعتبار المناخ ضمن الزراعة والغذاء، ولكن يجب إدراجه فى كافة مجالات التنمية المستدامة.