«WIPO» تُدرج مكتب «تايكو جامعة كفر الشيخ» ضمن خريطتها العالمية لرعاية الملكية الفكرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إدراج منظمة WIPO مكتب تايكو جامعة كفر الشيخ ضمن خريطتها العالمية لرعاية الملكية الفكرية وحقوق براءات الاختراع. وقال دسوقي إن المنظمة أطلقت برامجها لنشر ثقافة Green technology «التكنولوجيا الخضراء» والتي حققت فيها جامعة كفرالشخ مراكز متقدمة وحققت الجامعة المركز الأول أفريقيا والرابع عربيا والـ117 عالميًا في التصنيف العالمي «الجامعات الخضراء صديقة البيئة». يشار إلى أن «الويبو» تقدّم خدمات الملكية الفكرية التي تحفّز الأفراد والشركات على الابتكار والابداع وهي منصة متكاملة لخدمات الملكية الفكرية العالمية وتقدم البيانات والمعلومات الاقتصادية الهامة التي تفعّل عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتوفّر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تثري خدمات الملكية الفكرية وإدارتها كما تجمع «الويبو» بين أصحاب المصلحة لوضع اتفاقيات عالمية للملكية الفكرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,782

تعافي 1,236

وفيات 337

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