شكرا لقرائتكم خبر عن 600 كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقريتي صفط تراب وسجين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أنه تم توزيع 600 كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقريتي صفط تراب مركز المحلة الكبرى، وسجين الكوم مركز قطور. وأكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة طنطا، بالتنسيق بين محافظة الغربية ممثلة مع مديرية التضامن الاجتماعي، لدعم جهود الدولة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,782

تعافي 1,236

وفيات 337

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 600 كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقريتي صفط تراب وسجين الكوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.